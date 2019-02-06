Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki İslami eğilimli en büyük parti Barış Toplumu Hareketi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterilmesinin, onun kendisine değil, mevcut durumdan istifade edenlerin yararına olacağını açıkladı

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Buteflika, hastalığının doğası nedeniyle yönetime devam edemez. 5. dönem aday gösterilmesi ise kendi çıkarına değil, mevcut durumdan istifade edenlerin yararınadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, partinin adayı Abdurrazzak Mukri'nin, ülkedeki yolsuzlukla mücadele etme gücüne sahip olduğu belirtilerek, onun çevresinde toplanılması ve seçilmesi çağrısında bulunuldu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olup olmayacağı uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına karşılık henüz tutumunu açıklamazken muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesini istiyor.