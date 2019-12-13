Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

Aylarca devam eden yolsuzluk karşıtı gösterilen ardından Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın istifa ettiği Cezayir’de halk yeni cumhurbaşkanını seçti.

Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasında, Abdülmecid bin Tebbun’un 4 adayı geride bırakarak Cezayir’in 8. Cumhurbaşkanı seçildiği kaydedildi.

Tebbun’un oyların yüzde 58’ini alarak seçimin galibi olduğu ve ikinci bir tura gerek kalmadığı açıklandı. Devam eden protestolara rağmen yapılan seçimde Seçim Kurulu 9 milyon Cezayirlinin oy kullandığını, katılım oranının ise yüzde 41 olduğunu aktardı.

NE OLMUŞTU?

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın istifasının ardından yüksek devlet yetkililerin seçimde aday olmasına karşı çıkan halk, sokaklara çıkıp adayları protesto etmişti. Dün yapılan seçim sırasında da eylemlerine devam eden protestocuları polis bastırmaya çalışmıştı.

24 yaşındaki Riad Makarsi, “Buteflika’yı devirdik. Bu sistemin tüm adamlarını da devireceğiz. Asla pes etmeyeceğiz” diyerek seçim sonuçlarının 22 Şubat’tan beri devam eden protestoları etkilemeyeceğini ifade etti.

