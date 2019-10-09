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Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri için kıyasıya mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini destekleyenler ile karşı çıkan taraflar arasında kıyasıya mücadele yaşanıyor - Ülkede seçimi destekleyenler, bu seçeneği ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkma aracı olarak görürken, karşı çıkanlar ise seçime uygun ortamın oluşmadığını, acele yapılacak bir seçimin krizi daha da derinleştirebileceğini savunuyor

CEZAYİR (AA) - ABDURREZZAK BİN ABDULLAH - Cezayir'de, 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini destekleyenler ile seçime karşı çıkanlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimler 4 Temmuz'da planlanıyordu. Cezayir sokağında protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler, haziranda ucu açık biçimde ertelenmişti.

Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta yeni seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine ülkede iktidar ve muhalefet temsilcileri yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş, bu süreçte hükümet yeni bir seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresiyle" seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.

Ülkede seçim sistemi değiştirilerek Yüksek Seçim Komisyonuna 50 üye belirlenmiş, başkanlığına da eski Adalet Bakanı Muhammed Şerafi getirilmişti. Komisyon Cezayir tarihinde ilk kez seçimleri organize, gözetim, aday dosyalarını inceleme ve ilk sonuçları açıklama gibi görevler üstlenmişti.

Seçim tarihinin belirlenmesiyle ülke ikiye bölünmüş durumda.

Seçimi destekleyenler, bu seçeneği ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkma aracı olarak görürken, karşı çıkanlar ise seçime uygun ortamın oluşmadığını, bunun aceleci bir adım olduğunu ve seçimlerin krizi daha fazla derinleştirebileceğini savunuyor.

Seçimi destekleyenler arasında ordu, halk hareketinin bir kısmı, bazı partiler, İslami şahsiyetler ile muhafazakarlar bulunuyor. Bu grup seçimin bir an önce yapılmasını, krizden çıkış için en uygun yol olarak görüyor.

- Devam eden gösteriler ve seçime yansıması

Öte yandan ülkede 22 Şubat'ta başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını, gösteriler sırasında gözaltına alınanların da serbest bırakılmalarını talep ediyor.

- Seçimleri engellemeye çalışanlara Cezayir Genelkurmayından uyarı

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiye kadar çoğu bağımsız 100'den fazla kişinin adaylık talebinde bulunduğu belirtiliyor.

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, güvencenin yetersiz olması nedeniyle seçimleri desteklemediğini açıkladı.

Sosyal medya platformları ülkede seçim destekçileri ve karşıtları arasında bir mücadele ortamı haline geldi. Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih ise seçimlerin önünde duranların kendilerine haksızlık yaptıklarını belirterek, seçim karşıtlarını uyarmıştı.

Salih, 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin engellenmesine yönelik hamlelerin yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını kaydetmişti.

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