Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de binlerce kişi, "yönetimde köklü değişiklikler olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını" protesto etti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "köklü bir değişiklik" talebiyle devam eden gösteriler, 44'üncü haftasında da devam etti.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde binlerce kişi, "yönetimde köklü değişiklikler olmadan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını" protesto etti.

Göstericiler, üzerinde "geri adım atmayacağız", "boyun eğmeyeceğiz", "eski rejimin yeni yüzlerine hayır" ve "Düşünce tutukluları şartsız serbest bırakılsın" yazılı pankartlar taşıdı.

- Cezayir'de 20 yıllık yönetimi sonlandıran gösteriler

Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte kitlesel protestolara sahne oldu. Ordunun uyarısıyla Buteflika istifa etti ancak gösteriler durmadı.