CEZAYİR (AA) - Cezayir'de devlete ait gazete, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifa etmesinden sonra geçici cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek yasama organı Millet Konseyinin Başkanı Abdülkadir bin Salih'in yerine, "bir an önce herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir kişinin getirilmesini" teklif etti.

Cezayir'de devlete ait Mücahit gazetesinde yayımlanan başyazıda, cumhurbaşkanının istifasından sonra anayasaya göre geçici cumhurbaşkanlığını yürütecek Abdülkadir bin Salih'in halk nezdinde istenmediği belirtilerek "Bu durumun çözümüne ilişkin anayasanın bir sınırlaması yok. Cezayir halkı tarafından istenmeyen bu yüzün en kısa zamanda değiştirilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Başyazıda, "Hem devlet adamı sıfatı taşıyan hem de herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir ismin ülkeyi seçimlere götürecek dönemi yönetebileceği" savunuldu.

Cezayir'de parlamento, haftalardır süren gösteriler ve protestolar karşısında ordunun müdahalesiyle görevini bırakan Cumhurbaşkanı Buteflika'nın istifasını görüşmeye hazırlanıyor.