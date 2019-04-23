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"Cezayir'de diyaloğu reddeden odaklar var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 22:16 | Son Güncelleme

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih: "Ülkeyi anayasal boşluğa, şiddet ve kaos sarmalına sürüklemeye çalışan, diyaloğu reddeden inatçı tutumlar ve odaklar var" "Yargının yolsuzluk dosyalarını araştırmasını takdir ediyoruz" "Ülkeyi tıkanıklığa sürükleyecek kötü niyetli planların yapıldığına ilişkin bazı kesin bilgilere ulaştık"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkeyi anayasal boşluğa sürüklemek için diyaloğu reddeden taraflar olduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, ülkenin güneyindeki Buleyde'deki 1'inci Askeri Bölgeyi ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Cezayir'in içinde bulunduğu krizden en kısa sürede çıkması için uzlaşıyı teşvik eden her türlü fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut durumun devam etmesinin milli ekonomi üzerinde vahim etkileri olacağı uyarısında bulunan Salih, "Ülkeyi anayasal boşluğa, şiddet ve kaos sarmalına sürüklemeye çalışan, diyaloğu reddeden inatçı tutumlar ve odaklar var." dedi.

Vatanına sadık her vatandaşın ve ordunun bu durumu kabul etmeyeceğini dile getiren Salih, ülkede asıl söz sahibinin Cezayir halkı olduğunu vurguladı.

- Yolsuzluk davaları

Cezayir Genelkurmay Başkanı ayrıca önceki dönemdeki yolsuzluk dosyalarının yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Yargının yolsuzluk dosyalarını araştırmasını takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Belirtileri 2015'e dayanan bir komplonun arka planının ortaya çıkarıldığını aktaran Salih, şunları söyledi:

"Ülkeyi tıkanıklığa sürükleyecek kötü niyetli planların yapıldığına ilişkin bazı kesin bilgilere ulaştık. Düzen bozucuların, ülkede farklı sektörler ve devletin yaşamsal alanlarına yerleştirdiği 'mayınları' sabır ve sakinlikle temizlemeye çalışıyoruz."

Söz konusu komplonun arkasında yabancı bir tarafın olduğuna işaret eden Salih, Cezayir'in tüm dikteleri reddeden değişmez tutumu nedeniyle güvenlik ve istikrarının hedef alındığını belirtti.

Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in dün ülkenin geçiş dönemine ilişkin krizlerin aşılması için davet ettiği diyalog toplantısına, istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın müttefiklerinin yer alacağı bir geçiş dönemine tepki amacıyla kısıtlı bir katılım olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Genelkurmay kayid salih

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