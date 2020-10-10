HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezayir’de doğal gaz patlaması: 5 ölü, 16 yaralı

Cezayir’de doğal gaz patlaması: 5 ölü, 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 20:25 | Son Güncelleme

Cezayir’in El Bayadh eyaletinde bir evde doğal gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.Cezayir’in El Bayadh eyaletine bağlı Rogassa ilçesinde bulunan bir evde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

Cezayir’in El Bayadh eyaletinde bir evde doğal gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Cezayir’in El Bayadh eyaletine bağlı Rogassa ilçesinde bulunan bir evde doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Sivil Koruma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Müdürlük, patlamanın etkisiyle 2 evin çöktüğünü, çevrede bulunan 6 binanın ve bazı araçların da hasar gördüğünü belirtti. Koruma Müdürlüğü, ekiplerin enkaz altında kalanları aramaya devam ettiğini açıkladı.
Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune, mağdurların ailelerine taziyelerini sunarak, Sağlık, Ulaştırma ve Enerji bakanlarının olay yerine gitmeleri talimatını verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Hastanedeki kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktıHastanedeki kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral’ın acı hikayesi!
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral’ın acı hikayesi!
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Diğer Haberler
Bakan Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti
Yerinde inceledi! Bakan Koca'da sürpriz ziyaret
Koronavirüs tedavisi gören kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı! Antalya'daki skandal olayda yeni gelişme
Hastanedeki kayınvalidesini yastıkla boğmaya kalktı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu
Bakan Pakdemirli duyurdu! Hatay'daki yangın kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli duyurdu! Hatay'daki yangın kontrol altına alındı
Hatay'da bir noktada daha yangın çıktı
Hatay'da bir noktada daha yangın çıktı
Aydın'da korkunç olay! İtfaiye eri kendini astı
Korkunç olay! İtfaiye eri kendini astı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.