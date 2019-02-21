HABER

Cezayir'de düşen savaş uçağında 2 mürettebat öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Cezayir'de düşen savaş uçağında 2 mürettebat öldü

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in kuzeyindeki Tiyaret kentinde sabah saatlerinde düşen savaş uçağında pilot ve pilot yardımcısından oluşan 2 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, SU-24 tipi Rus savaş uçağının Tiyaret kentinin Raşayika bölgesinde yerleşim yerlerinin bulunmadığı açık bir alana düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan pilot ve pilot yardımcısından oluşan 2 kişilik mürettebattan sağ kurtulanın olmadığı aktarılan açıklamada, Savunma Bakanı Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayid Salih'in talimatı üzerine olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Uçağın düşme nedenine ilişkin ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Daha önce yerel basında yer alan haberlerde, Tiyaret kentinde bir askeri helikopterin düştüğü ve mürettebatın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Söz konusu haberlerde mürettebatın kaç kişiden oluştuğuna ilişkin ise bilgi verilmemişti.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Palandöken'de Koç Spor Fest Kış OyunlarıPalandöken'de Koç Spor Fest Kış Oyunları
Afrin şehidinin ismi okula verildiAfrin şehidinin ismi okula verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir düştü savaş uçağı

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

Kars'ta zorlu tatbikat! Yabancı askerler heyecanla izledi

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

AFAD'dan deprem açıklaması! 'Herkes hisseder, korku verir'

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza!

Korkunç görüntü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çanakkale Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü? Bakan Kurum açıkladı

Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.