Cezayir'de düzensiz göçmen artışı yetkilileri endişelendiriyor

"Bugün Cezayir gençliğinin Avrupa'ya ölüm tekneleriyle gitmesi gerçek bir trajedidir." diyen Bin Aşur, Avrupa'ya göç etme dürtüsünün ekonomik değil, geleneğe dayalı, Avrupa'ya gitmiş kişileri taklit eden sosyal bir sorun olduğunun altını çizdi.

Bin Aşur, devletin göçmen kaçakçılarıyla mücadele etmek için çıkardığı kanunun yararlı olmadığını ve yasanın göç girişiminde bulunan gençleri korkutmadığını belirterek, "Düzensiz göçmenler hayatlarını tehlikeye atıyor ve yakalanmaları halinde hapiste yatmayı umursamıyorlar." dedi.

Sosyal Bilimler Uzmanı Muhsin bin Aşur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda artan düzensiz göçlerin nedenlerinin "ekonomik değil, sosyal ve psikolojik" olduğunu belirtti.

Cezayir meclisinde düzensiz göçü yasaklayan ve hapisle cezalandıran yasanın 2009'da onaylanmasına rağmen, Cezayirliler her gün, Avrupa'ya göç etmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin batması haberleriyle uyanıyor.

Bin Aşur, Cezayirli gençleri Avrupa'ya çeken şeyin, filmlerin ve dizilerin gösterdiği yaşam tarzı olduğuna dikkati çekti.

Cezayir yönetiminin, çeşitli sebeplerden dolayı gizli göçün artmasını engellemesinin imkansız olduğunu kaydeden Bin Aşur, ülkenin bin 200 kilometreyi aşan sahil şeridi bulunduğunu, bu kadar geniş sahanın kontrol edilemeyeceğini ve devletin balıkçı tekneleriyle kaçak göçmenleri taşıyan tekneleri ayırt etmesinin zor bir durum olduğunu vurguladı.

- Gençlerle diyalog kapısı açılmalı

Kadın ve Gençlerin Geliştirilmesi ve Korunması Ulusal Derneği Başkanı Nadiye Dridi de Cezayir'deki düzensiz göçlerin son zamanlarda rekor düzeyde artışının ülkede yaşanan zor şartlardan kaynaklandığını söyledi.

2018'de endişe verici ve benzeri görülmemiş bir göç artışı olduğunu belirten Dridi, "Ben her zaman göç etmek isteyenlerle tanışıp konuşuyorum. Bana hayattan nefret ettiklerini, sosyal olarak dezavantajlı durumlarından bıktıklarını ve memleketlerinde işsiz kalmamak için göç seçeneğini tercih ettiklerini söylüyorlar." diye konuştu.