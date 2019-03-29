HABER

Cezayir’de en büyük Buteflika karşıtı eylem

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 23:32 | Son Güncelleme

Cezayir’in başkenti Cezayir’de yaklaşık 1 milyon kişi Devlet Başkanı Abdelaziz Buteflika’nın istifasını talep ederek sokaklara döküldü.

Cezayir’in başkenti Cezayir’de yaklaşık 1 milyon kişi Devlet Başkanı Abdelaziz Buteflika’nın istifasını talep ederek sokaklara döküldü. Gösteri bugüne kadar düzenlenen en büyük Buteflika karşıtı eylem oldu.
Cezayir’de Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın istifasını talep eden protestoların altıncı haftasında eylemci sayısı 1 milyonu geçtiği açıklandı. Protestoların başladığı Şubat ayından bu yana devlet televizyonlarının ilk defa protestoları canlı yayınladı. Göstericiler, 82 yaşındaki Buteflika’nın sağlık durumunun ülkeyi yönetmek için elverişli olmadığını ileri sürerek istifa etmesini talep etti. Genel olarak şiddetsiz geçen eylemlerde polisin, küçük bir gruba biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ettiği gözlendi.
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salih’in geçtiğimiz günlerde Buteflika’nın sağlık durumunun elverişli olmadığını ve görevden alınması için anayasal sürecin başlatılması çağrısında bulunmuştu.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer mitinginde vatandaşlara seslendiCumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer mitinginde vatandaşlara seslendi
Ak Parti'li Ünal: Birileri Türkiye'yi hedefe koymuş durumdaAk Parti'li Ünal: Birileri Türkiye'yi hedefe koymuş durumda

En Çok Okunan Haberler

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.