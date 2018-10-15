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Cezayir'de eski askerler hakkında "geçici gözaltı" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 00:09 | Son Güncelleme

Cezayir'de eski askerler hakkında "geçici gözaltı" kararı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yolsuzluk iddiasıyla yargılanan 5 eski general ve bir albay hakkında geçici gözaltı kararı verildi.

Cezayir yönetimine yakın kabul edilen "En-Nahar" televizyon kanalının haberine göre, Buleyde beldesinde askeri soruşturma hakimi, bir süre önce görevden alınan generaller ve albay hakkında geçici gözaltı kararı verdi.

Eski Jandarma Komutanı Menad Nevbe, Savunma Bakanlığı Maliye Müdürü Bucuma Budevavir, eski Birinci Bölge Komutanı Habib Şentuf, eski İkinci Bölge Komutanı Said Bay ve eski Üçüncü Bölge Komutanı Abdurrezzak Eş-Şerif "gayrimeşru kazanç elde etme ve üst düzey görevleri kötüye kullanma" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Hakimin söz konusu generallerin yanı sıra Vahran vilayeti İstihbarat Müdürü olarak çalışan eski bir albay hakkında da geçici tutuklama kararı verdiği belirtildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu generallerin geçen eylülde görevden alınmasının ardından haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilmiş ve pasaportlarına el konulmuştu.

Ordunun varlığını her alanda oldukça güçlü hissettirdiği Cezayir'de kısa süre önce görevlerinin başındaki generallerin yolsuzluk suçlamasıyla yargı karşısına çıkarılması alışılmadık bir durum olarak değerlendiriliyor. Orduya ilişkin bu ve benzeri gelişmelerin genellikle basına yansımadığı ülkede, üst düzey subayların mahkemelerde yargılanması haberleri şaşkınlıkla karşılanıyor.

Son olarak 2015'te eski Terörle Mücadele Kuvvetleri Komutanı Hassan Ayet, görevden alındıktan sonra resmi belgeleri yok ettiği suçlamasıyla yargılanmış ve üç yıl hapse mahkum edilmişti.

Gelişmelere ilişkin Cezayir resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı. Ordudaki atamalar, yer değişimleri ve görevden almalar gibi alışılmadık durumlar, 2019'da planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık yapıldığı yorumlarına neden oluyor.

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Cezayir Cezayir ordu subaylarının yargılanması

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