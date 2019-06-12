Cezayir'de eski Başbakan ve Bakan tutuklandı

Cezayir'deki özel televizyon kanalları bugün, yolsuzlukla ilgili ifadeye çağrılan Uyahya'nın özel aracıyla mahkemeye geldiğini gösteren görüntüleri yayınlamış, devlet televizyonu da Uyahya'nın yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili mahkemede ifade verdiğini açıklamıştı.

Cezayir bölge mahkemesi başsavcılığı tarafından 26 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, eski Başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Abdulgani Zalan ve Bucuma Tali, Ulaştırma Bakanı Ammar Tu, Maliye Bakanı Kerim Cudi, Ticaret Bakanı Ammara bin Yusuf, Tarım Bakanı Abdulkadir Buazki, Turizm Bakanı Ammar Gul, Sanayi ve Maden Bakanı Abdusselam Buşevarib, Cezayir Valisi Abdulkadir Zuh ve El-Beyyid Valisi Muhammed Camal Hanfar'ın haklarındaki yolsuzluk suçlamaları kapsamında Yüksek Mahkemeye sevk edildikleri ifade edilmişti.

