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Cezayir'de eski Başbakan ve Maliye Bakanı'na mahkeme celbi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

Cezayir'de eski Başbakan ve Maliye Bakanı'na mahkeme celbi gönderildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, Maliye Bakanı Muhammed Levkal ve eski Başbakan Ahmed Uyahya'ya, yolsuzlukla ilgili davada ifade vermeleri için mahkeme celbi gönderildiği bildirildi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi, eski Başbakan Uyahya ve mevcut Maliye Bakanı Levkal'i "kamu malını usulsüzce kullanmak" ve "yasa dışı ayrıcalıklar tanımak" gibi suçlamalarla daha önce ifade vermeye çağırmıştı. Ancak Uyahya ve Levkal'in pazar günkü duruşmaya gelmemesi üzerine mahkemenin, iki isme celp kağıdı gönderdiği belirtildi.

Habere göre, Savunma Bakanlığına bağlı kolluk kuvveti Ulusal Jandarmanın aracılığıyla mahkemenin gönderdiği celp kağıdını Uyahya ve Levkal teslim aldı.

Öte yandan, bugün aynı şekilde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın önde gelen 5 iş adamının iki ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk operasyonları

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika 2 Nisan'da yoğun halk protestoları karşısında ordunun da sözlü müdahalesiyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, yolsuzluk yapanlara hesap sorulması da yer almıştı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, yargıya yaptığı çağrıda, Abdulaziz Buteflika döneminde kamuoyuna yansımış ancak üstü kapatılmış yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması konusunda "yargının daha hızlı davranmasını" istemişti.

Salih daha önce yaptığı bir açıklamada da siyaset, bürokrasi, ordu, güvenlik ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı Cezayir kamuoyuna yansımış yolsuzluk skandallarını isim isim zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

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