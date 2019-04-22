Cezayir'de eski Başbakan ve Maliye Bakanı'na mahkeme celbi gönderildi

Bakan Soylu: Ortada organize bir provokasyon olmadığı görülmüştür

Bakan Soylu: Ortada organize bir provokasyon olmadığı görülmüştür

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...

Habere göre, Savunma Bakanlığına bağlı kolluk kuvveti Ulusal Jandarmanın aracılığıyla mahkemenin gönderdiği celp kağıdını Uyahya ve Levkal teslim aldı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi, eski Başbakan Uyahya ve mevcut Maliye Bakanı Levkal'i "kamu malını usulsüzce kullanmak" ve "yasa dışı ayrıcalıklar tanımak" gibi suçlamalarla daha önce ifade vermeye çağırmıştı. Ancak Uyahya ve Levkal'in pazar günkü duruşmaya gelmemesi üzerine mahkemenin, iki isme celp kağıdı gönderdiği belirtildi.

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, Maliye Bakanı Muhammed Levkal ve eski Başbakan Ahmed Uyahya'ya, yolsuzlukla ilgili davada ifade vermeleri için mahkeme celbi gönderildiği bildirildi.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, yolsuzluk yapanlara hesap sorulması da yer almıştı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, yargıya yaptığı çağrıda, Abdulaziz Buteflika döneminde kamuoyuna yansımış ancak üstü kapatılmış yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması konusunda "yargının daha hızlı davranmasını" istemişti.

Salih daha önce yaptığı bir açıklamada da siyaset, bürokrasi, ordu, güvenlik ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı Cezayir kamuoyuna yansımış yolsuzluk skandallarını isim isim zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

