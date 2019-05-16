CEZAYİR (AA) - Cezayir'de eski başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal ile aralarında eski bakanlar ve başkentin eski valisinin de bulunduğu üst düzey isimler yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Demokratik Ulusal Birlik (RND) Genel Başkanı olan ve 1995'ten bu yana beş dönem başbakanlık görevini yürüten Ahmed Uyahya ile 2012-2017 yıllarında kabineye başkanlık yapan Abdülmelik Sellal'in bir iş adamıyla ilişkili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu.

İki eski başbakanın yanı sıra eski Maliye Bakanı Kerim Cudi (2007-2011), eski Ticaret Bakanı Ammara bin Yusuf (2014-2015), eski Cezayir Valisi Abdulkadir Zuh ve bazı iş adamlarının da aynı soruşturmada ifade verdiği belirtildi.

İfade verme sırasında başkent Cezayir'deki mahkeme binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Haberde ayrıca söz konusu soruşturmanın istifa eden cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen iş adamı Ali Haddad ile ilişkili olduğu bilgisi paylaşıldı.