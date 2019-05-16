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Cezayir'de eski başbakanlar ve bakanlar "yolsuzluk" soruşturmasında ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 21:25 | Son Güncelleme

Cezayir'de eski başbakanlar ve bakanlar "yolsuzluk" soruşturmasında ifade verdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de eski başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal ile aralarında eski bakanlar ve başkentin eski valisinin de bulunduğu üst düzey isimler yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Demokratik Ulusal Birlik (RND) Genel Başkanı olan ve 1995'ten bu yana beş dönem başbakanlık görevini yürüten Ahmed Uyahya ile 2012-2017 yıllarında kabineye başkanlık yapan Abdülmelik Sellal'in bir iş adamıyla ilişkili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu.

İki eski başbakanın yanı sıra eski Maliye Bakanı Kerim Cudi (2007-2011), eski Ticaret Bakanı Ammara bin Yusuf (2014-2015), eski Cezayir Valisi Abdulkadir Zuh ve bazı iş adamlarının da aynı soruşturmada ifade verdiği belirtildi.

İfade verme sırasında başkent Cezayir'deki mahkeme binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Haberde ayrıca söz konusu soruşturmanın istifa eden cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen iş adamı Ali Haddad ile ilişkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haddad, Buteflika'nın istifa ettiği dönemde üzerinde yüklü miktarda dövizle Tunus sınırında yakalanmıştı.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk soruşturmaları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti.

Ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski İstihbarat Teşkilatı başkanı tutuklananlar arasında yer almıştı.

Baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarına bazı kesimler destek verirken, bazı Cezayirliler de yolsuzluk soruşturmalarının asıl hedefine hizmet etmekten çok tasfiye amaçlı kullanıldığı eleştirisini yapıyor.

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