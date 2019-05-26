Cezayir'de eski başbakanlar ve bakanlar yüksek mahkemeye sevk edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, eski başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal ile 8 eski bakan ve 2 eski vali, yolsuzluk suçlamasıyla yüksek mahkemeye sevk edildi.

Cezayir bölge mahkemesi başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski başbakanlar Uyahya ve Sellal ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Abdulgani Zalan ve Bucuma Tali, Ulaştıma Bakanı Ammar Tu, Maliye Bakanı Kerim Cudi, Ticaret Bakanı Ammara bin Yusuf, Tarım Bakanı Abdulkadir Buazki, Turizm Bakanı Ammar Gul, Sanayi ve Maden Bakanı Abdusselam Buşevarib, Cezayir Valisi Abdulkadir Zuh ve El-Beyyid Valisi Muhammed Camal Hanfar'ın haklarındaki yolsuzluk suçlamaları kapsamında Yüksek Mahkemeye sevk edildikleri ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu üst düzey isimlerin eskiden bulundukları görevler nedeniyle ilk derece mahkemeleri yerine Yüksek Mahkeme'de yargılanacakları kaydedildi.

Söz konusu kişiler, yolsuzluk soruşturması kapsamında 16 Mayıs'ta ifade vermişti.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi, açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti.

Aralarında ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrab'ın da bulunduğu önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski İstihbarat Teşkilatı başkanı da tutuklananlar arasında yer almıştı.

