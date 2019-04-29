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Cezayir'de eski emniyet genel müdürü "yolsuzluk suçlamasıyla" hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 15:16 | Son Güncelleme

Eski Cezayir Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil ve oğlu Sirdan Hemil, "yolsuzluk" suçlamasıyla mahkemede ifade verdi

CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil ve oğlu Sirdan Hemil'in, mahkemede "yolsuzluk" ve "görevi kötüye kullanmak gibi yasa dışı faaliyetler" suçlamasıyla mahkemede ifade verdikleri belirtildi.

Yolsuzluk soruşturmalarının hız kazandığı Cezayir'de, devlet televizyonunun geçtiği son dakika haberine göre, eski Emniyet Genel Müdürü Abdulgani ve oğlu Sirdan Hemil, yolsuzluk soruşturması kapsamında, soruşturma hakimine, "görevi kötüye kullanmak, gayrimenkul işgali gibi yasa dışı faaliyetler" suçlamasıyla ifade verdi.

Geçen yıl haziran ayında görevden alınan Hemil, yaklaşık iki hafta önce askeri mahkeme tarafından "yolsuzluk" suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı. Bu dönemde yerel basına konuşan Hemil, yolsuzlukla ilgili ifade verdiğini söylemişti.

Cezayir'de geçen yıl mayıs ayında Brezilya'dan yola çıkan bir gemide 700 kilogram kokain yakalanmıştı. Baskının ardından, askeri ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimler bu ticaretle ilişkili olduğu iddiaları üzerine görevden alınmıştı. Eski Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil de bu dönemde, görevden alınan isimler arasındaydı.

Uluslararası basın, gemideki baskın sonrasında, "yetkilileri rüşvetle satın alınan" Cezayir'in Avrupa'ya yönelik yasa dışı kokain ticaretinde yeni bir liman olarak kullanıldığı yorumunu yapmıştı.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk operasyonları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Genelkurmay Başkanı Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti.

Cezayir'in en zengin iş adamı Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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