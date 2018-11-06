CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yolsuzluk iddiasıyla yargılanan 5 eski general, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kararıyla "geçici" olarak serbest bırakıldı.

Yerel basında yer alan habere göre Buteflika'nın, yolsuzluk iddiasıyla yargılanan ve birkaç gün önce askeri mahkeme tarafından "geçici" olarak gözaltı kararı verilen 5 generalin akıbetiyle ilgili kararı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Buteflika, söz konusu generallerin "geçici" olarak serbest bırakılması talimatını verdi. Bazı basın organlarında ise tahliye kararı verilen general sayısının 3 olduğu bilgisi yer aldı.

Bir emniyet yetkilisi de generallerin Buleyde hapishanesinden ayrıldığını belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Cumhurbaşkanlığına yakın En-Nehar televizyonu ise serbest bırakılmalarına karar verilen generallerin eski Jandarma Komutanı Menad Nevbe, eski İkinci Bölge Komutanı Said Bay ve eski Dördüncü Bölge Komutanı Abdurrezzak Eş-Şerif olduğunu, Savunma Bakanlığı Maliye Müdürü Bucuma Budevavir ile eski Birinci Bölge Komutanı Habib Şentuf'un gözaltında tutulmaya devam edeceğini açıkladı.