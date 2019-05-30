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Cezayir'de FLN, Meclis Başkanını disiplin kuruluna sevk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 02:45 | Son Güncelleme

FLN, görevinden istifa etmeyen Meclis Başkanı Muaz Buşarib'i parti disiplin kuruluna sevk etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın liderliğindeki Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Partisi, Meclis Başkanı Muaz Buşarib'i görevinden istifa etmemesi nedeniyle parti disiplin kuruluna sevk etti.

FLN Genel Sekreteri Muhammed Cemii, parti disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin seçimi sırasında yaptığı konuşmada, disiplin kurulunun ilk talimatının, istifa etmesi yönündeki talebi yerine getirmeyerek partiye ve yöneticilerine karşı gelen Buşarib'e kınama cezası vermek olacağını söyledi.

Buşarib'in, Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika gibi nüfuzlu kişilerin tesiri altında kaldığını söyleyen Cemii, partinin, Buşarib görevi bırakıncaya kadar ona karşı her yola başvuracaklarını vurguladı.

Geçen kasım ayında Said Buhacce'nin yerine Meclis Başkanlığına getirilen Buşarib ise istifa etmesi yönünde son günlerde yapılan çağrılara karşı sessizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Muaz Buşarib

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