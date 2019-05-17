Cezayir'de FLN'den Meclis Başkanı'na istifa çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki halk hareketi nedeniyle istifa eden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın liderliğini yaptığı Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN), Meclis Başkanı Muaz Buşarib'i istifaya çağırdı.

Partinin Genel Sekreteri Muhammed Cemii, başkent Cezayir'deki bir otelde verilen toplu iftar yemeğine katılan milletvekillerine yaptığı konuşmada, Buşarib'e istifa çağrısı yaptı.

Cemii, "Buradan saygıdeğer meslektaşımız Buşarib'i Cezayir'in ulusal çıkarlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutmaya ve cesur bir adım atarak halkın, meclis başkanının değişmesi yönündeki talebini yerine getirmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Geçen kasım ayında Said Buhacce'nin yerine Meclis Başkanlığı'na getirilen Buşarib ise istifa etmesi yönünde son günlerde yapılan çağrılara karşı sessizliğini koruyor.

