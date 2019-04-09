Cezayir’de geçici Cumhurbaşkanı belli oldu

Cezayir’de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın yerine, 90 gün süreyle geçici olarak Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih getirildi.

Cezayir Parlamentosu’nun iki kanadı, yasama organı olan Millet Konseyi ve Ulusal Halk Meclisi, bugün başkent Cezayir’de toplanarak Abdelaziz Bouteflika’nın istifasının ardından boşalan devlet başkanlığı görevine, Anayasa’nın 102. maddesi hükümleri uyarınca, 90 gün süreyle geçici olarak Abdulkadir bin Salih’in getirilmesine karar verdi.

Bu 90 gün boyunca devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması gerekiyor. Geçici devlet başkanının yetkileri seçimle gelmiş bir devlet başkanına göre daha az ve geçici cumhurbaşkanı seçimlerde aday olamıyor.

Cezayir halkı memnuniyetsizliklerini ifade etmek ve sistemin değişmesi için çağrıda bulunmak için sokaklara çıkmaya devam ediyor. Halk, ’3B’ olarak adlandırdıkları soyisimleri ’B’ harfi ile başlayan 3 devlet yetkilisinin de görevi bırakmasını talep ediyor. İstifası istenen Milli Konsey’in Başkanı Abdulkadir Bin Salih, Başbakan ve İçişleri Bakanı Nureddin Bedouine ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Belaiz, Buteflika’ya yakınlığıyla biliniyor.

