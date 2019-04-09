Cezayir'de geçici cumhurbaşkanından 90 gün içinde seçim sözü

CEZAYİR (AA) - Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, kurulacak bağımsız bir milli komisyonla seçimlerin "90 gün içinde şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için çalışacağını" söyledi.

Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Cezayir parlamentosunun iki kanadının bugün gerçekleştirdiği ortak oturumdan sonra Anayasa'ya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Bin Salih, ilk ulusa sesleniş konuşmasında "Görevim süresince 90 gün içinde seçimlerin gerçekleşmesi için sonuna kadar çalışacağım." dedi.

Bin Salih, ülkede yaşanan protestolarda görev alan güvenlik güçlerini "zor zamanlarda profesyonelce davrandığı için" takdir ederek, "Anayasal rolünün dışına çıkmayan, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkmak için Anayasayı rehber gören orduya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, "Seçimlerin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için milli bir komisyon kurulacak. Bu komisyon seçimlerin şeffaf gerçekleşmesi konusundaki kararlarında bağımsız olacak." ifadelerini kullandı.