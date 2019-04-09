HABER

Cezayir'de geçici cumhurbaşkanından 90 gün içinde seçim sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 23:26 | Son Güncelleme

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih: "Görevim süresince 90 gün içinde seçimlerin gerçekleşmesi için sonuna kadar çalışacağım" "Geçici cumhurbaşkanlığı görevimde, şeffaf, demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanına görevimi devretmeyi ve yeni Cezayir'in inşa edilmesini sağlamayı umuyorum"

CEZAYİR (AA) - Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, kurulacak bağımsız bir milli komisyonla seçimlerin "90 gün içinde şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için çalışacağını" söyledi.

Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Cezayir parlamentosunun iki kanadının bugün gerçekleştirdiği ortak oturumdan sonra Anayasa'ya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Bin Salih, ilk ulusa sesleniş konuşmasında "Görevim süresince 90 gün içinde seçimlerin gerçekleşmesi için sonuna kadar çalışacağım." dedi.

Bin Salih, ülkede yaşanan protestolarda görev alan güvenlik güçlerini "zor zamanlarda profesyonelce davrandığı için" takdir ederek, "Anayasal rolünün dışına çıkmayan, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkmak için Anayasayı rehber gören orduya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, "Seçimlerin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için milli bir komisyon kurulacak. Bu komisyon seçimlerin şeffaf gerçekleşmesi konusundaki kararlarında bağımsız olacak." ifadelerini kullandı.

Anayasaya göre, 90 gün içinde gerçekleşecek seçimlerde kendisinin aday olamayacağını vurgulayan Bin Salih, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçici cumhurbaşkanlığı görevimde, şeffaf, demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanına görevimi devretmeyi ve yeni Cezayir'in inşa edilmesini sağlamayı umuyorum."

Cezayir'de geçen hafta Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından, parlamentonun iki kanadında bu sabah gerçekleştirilen ortak oturumun ardından Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
İhracatın yıldızları ödüllendirildiİhracatın yıldızları ödüllendirildi
Yenikapı'da Uber şoförleri eylem yaptıYenikapı'da Uber şoförleri eylem yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.