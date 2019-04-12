Cezayir'de geçiş dönemi başlamasına rağmen protestolar sürüyor

Cezayir'de 22 Şubat'ta başlayan ve ordunun müdahalesiyle Buteflika'yı istifaya götüren göstericiler, "Hirak" yani "Halk Hareketi" ismiyle tanımlanıyor. Göstericilerin çoğunluğu gençlerden oluşmasına rağmen yürüyüşlere toplumun tüm kesimleri katılıyor.

Göstericiler ve muhalefet, geçiş döneminde devletin zirvesindeki "Buteflika rejiminin temsilcileri" olarak kabul ettiği isimlerin gitmesini isterken, oyun kurucu rolündeki ordu, cumhurbaşkanının istifası sonrasında işlemesi gereken anayasal sürece vurgu yapıyor.

Buteflika'nın ardından salı günü geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in yeni cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağını açıklaması da göstericileri tam olarak memnun etmedi.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika'yı istifaya zorlayan sokaklarda hareketlilik dinmiş değil.

CEZAYİR (AA) - ENES CANLI - Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra geçici cumhurbaşkanının göreve gelmesi ve 4 Temmuz'da seçime gidileceğinin açıklanmasına rağmen, ülkedeki kitlesel gösteriler sekizinci haftasında "rejimde köklü reform" talebiyle sürüyor.

Protestocular, ülkenin içinde bulunduğu durumun değişmesi için rejimde kalıcı reform talep ediyor ve uzun zamandır Buteflika'nın yakın çevresinde bulunan isimlerin devletin zirvesinde kaldığı bir geçiş döneminde ilerleme sağlanamayacağını dile getiriyor.

Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, "Buteflika rejiminin temel taşları" olarak gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevlerinde kalmasını istemiyor.

Bugün yine her yaştan ve renkten binlerce Cezayirlinin "derin devletle hesaplaşma, kalıcı değişim ve reform talebiyle" protesto yürüyüşleri düzenlemesi bekleniyor.

- Petrol zengini Cezayir'in gençlerinin yüzde 30'u işsiz

Cezayir'in yaklaşık 40 milyonluk nüfusunun yüzde 60'tan fazlası 30 yaş ve altında. Gençler arasındaki işsizlik oranının ise yüzde 30'a yakın olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 12,2 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervine sahip Cezayir, günlük ürettiği 1 milyon 100 bin varil ham petrolün yarısını ihraç ediyor.