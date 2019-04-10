HABER

Cezayir'de geçiş dönemi liderlerine karşı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 20:40 | Son Güncelleme

Cezayir'de göstericiler, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı protesto gösterisi düzenledi - Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı sprey kullandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de göstericiler, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı başkentte protesto gösterisi düzenledi.

Başkentin sembolik Merkez Posta Binası önünde toplanan Cezayirliler, Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih olmak üzere "Buteflika rejiminin temsilcisi" olarak tanımladıkları geçiş dönemi liderlerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ellerinde Cezayir bayrakları ve geçiş dönemi liderlerini eleştiren pankartlar taşıyan Cezayirliler, siyasetçiler aleyhine sloganlar attı.

Güvenlik güçleri göstericileri meydandan çıkarmak için göz yaşartıcı sprey kullandı. Meydanda bulunanlar gazdan etkilenirken, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

- Cezayir sokağı geçiş dönemi liderlerine karşı

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika, beşinci dönem adaylığına karşı şubat ayı ortasında başlayan protestolar ve ordunun uyarıları sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Anayasa göre, dün geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in 90 gün içinde ülkeyi cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmesi gerekiyor.

Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, "Buteflika rejiminin temel taşları" gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevde kalmasını istemiyor.

Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!
Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildiArtvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi
Okulda öğretmenleri darp eden 4 kişi serbestOkulda öğretmenleri darp eden 4 kişi serbest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.