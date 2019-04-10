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Cezayir'de geçiş dönemi liderlerine karşı yürüyüş ve grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

Cezayir'de geçiş dönemi liderlerine karşı yürüyüş ve grev

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de sendikalar Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı başkentte yürüyüş düzenledi.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren 13 sendika, başta geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih olmak üzere "Buteflika rejiminin temsilcisi" olarak tanımladıkları geçiş dönemi liderlerini protesto etmek amacıyla bir günlük genel greve gitti.

Sendikaların öncülüğünde düzenlenen yürüyüşün yanı sıra çok sayıda Cezayirli, ellerinde Cezayir bayrakları ve geçiş dönemi liderlerini eleştiren pankartlarla başkentte toplandı.

Emniyet güçleri ise başkentte gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Posta Binası önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

- Cezayir sokağı geçiş dönemi liderlerine karşı

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika, beşinci dönem adaylığına karşı şubat ayı ortasında başlayan protestolar ve ordunun uyarıları sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Anayasa göre, dün geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in 90 gün içinde ülkeyi cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmesi gerekiyor.

Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, "Buteflika rejiminin temel taşları" gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevde kalmasını istemiyor.

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