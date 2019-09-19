Cezayir'de Genelkurmay Başkanı'ndan göstericilere gözdağı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Kayid Salih, her hafta cuma günü başkente gelen protestocuların engellenmesi talimatı verdi.

Salih, askeri bir üste yaptığı konuşmada, 2 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan seçimler için halkın yoğun destek verdiğini ancak "çete ve uzantılarının" buna karşı çıktığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya zorlayan ve şubat ayından bugüne kadar her cuma devam eden protestoları bastırmanın da sinyalini verdi.

Konuşmasında, güvenlik güçlerinin başkente protesto için gelenleri durdurması talimatını verdiğini belirten Salih, "Vatandaşlar araçlarla başkente taşınıyor ve sakıncalı sloganlar atıyorlar. Bunların da halk adına konuştuğu iddia ediliyor. Bu kişilerin durdurulması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.

"Bizler başından beri Cezayir'e ve halkına karşı bir komplonun gizlice hayata geçirildiğini fark ettik" diyen Genelkurmay Başkanı, daha önce olduğu gibi "komplolardan" bahsederken herhangi bir detay vermedi.