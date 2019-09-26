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Cezayir'de Genelkurmay Başkanından seçime karşı çıkanlara gözdağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 23:26 | Son Güncelleme

Cezayir Genelkurmay Başkanı Kayid Salih: - "Ülkedeki krizin çözüm anahtarı olan seçimleri engellemek için birçok hamle yapılmaya çalışılıyor ancak halkın taleplerinin önüne geçmek isteyen herkes cezalandırılacaktır"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin engellenmesine yönelik hamlelerin yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını belirtti.

Salih, ülkenin güneybatısındaki bir askeri üssü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Ülkedeki krizin çözüm anahtarı olan seçimleri engellemek için birçok hamle yapılmaya çalışılıyor ancak halkın taleplerinin önüne geçmek isteyen herkes cezalandırılacaktır." dedi.

Cezayir yasalarının 51. maddesine göre, seçim çalışmalarını engelleyen ve üyelere hakaret edenlere 6 ay ila 3 yıl hapis cezasını öngörüyor.

- Benflis cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Öte yandan muhalif olarak bilinen Özgürlük Öncüleri Partisi, eski Başbakan ve parti lideri Ali Benflis'i 12 Aralık'ta yapılacak seçimlerde aday gösterdiğini açıkladı.

Benflis, parti toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkenin çıkarlarının parti çıkarlarının üstünde olduğunu, seçimlere katılma kararı aldığını belirtti.

Cezayir'de Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimler 4 Temmuz'da planlanıyordu. Cezayir'de protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler haziranda ertelenmişti.

Cezayir'de yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş ve bu süreçte, hükümet, yeni bir seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.

Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta yeni seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

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Cezayir Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih seçimler

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