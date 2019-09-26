Cezayir'de Genelkurmay Başkanından seçime karşı çıkanlara gözdağı

Cezayir'de Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimler 4 Temmuz'da planlanıyordu. Cezayir'de protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler haziranda ertelenmişti.

Benflis, parti toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkenin çıkarlarının parti çıkarlarının üstünde olduğunu, seçimlere katılma kararı aldığını belirtti.

Öte yandan muhalif olarak bilinen Özgürlük Öncüleri Partisi, eski Başbakan ve parti lideri Ali Benflis'i 12 Aralık'ta yapılacak seçimlerde aday gösterdiğini açıkladı.

Cezayir yasalarının 51. maddesine göre, seçim çalışmalarını engelleyen ve üyelere hakaret edenlere 6 ay ila 3 yıl hapis cezasını öngörüyor.

Salih, ülkenin güneybatısındaki bir askeri üssü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Ülkedeki krizin çözüm anahtarı olan seçimleri engellemek için birçok hamle yapılmaya çalışılıyor ancak halkın taleplerinin önüne geçmek isteyen herkes cezalandırılacaktır." dedi.

Cezayir'de yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş ve bu süreçte, hükümet, yeni bir seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.

Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta yeni seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

