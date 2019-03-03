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Cezayir’de gösteriler sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 5.

Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 5. kez cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik protestolar devam ediyor.
Cezayir’de 5. kez aday olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’ya karşı gösteriler başkent dahil olmak üzere bir çok kentte sürüyor. Yaklaşık 10 gündür devam eden gösterilerde 82 yaşındaki Buteflika’nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediği düşünülüyor.
Öte yandan, yüzlerce öğrenci, cumhurbaşkanı adaylarının evraklarını teslim edeceği Anayasa Konseyi yakınlarında toplanarak, “Beşinci döneme hayır” sloganlarıyla gösteri düzenledi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, seçim kampanyası müdürü Abdulmalik Sellal’ı görevden almıştı. Sellal’ın görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmazken yerine Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Abdulğani Zalan’ı atandığı belirtilmişti.
Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurunun son günü bugün.
Ülkenin resmi haber ajansı APS, dün Buteflika’nın 5. kez cumhurbaşkanlığı adaylığının protesto edildiği gösterilerde 183 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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