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Cezayir'de "Gösterilere devam edilsin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 01:09 | Son Güncelleme

Cezayir'de "Gösterilere devam edilsin" çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, Abdulaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığından istifasının ardından, protestolarda dile getirilen diğer taleplerin de gerçekleşmesi için barışçıl gösterilere devam edilmesi çağrısında bulundu.

Partinin Ulusal Yürütme Bürosu, Buteflika'nın istifası sonrası durum değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "tek taraflı ve tek kişinin görüşlerinden uzak, sorunsuz demokratik geçiş mekanizmaları hakkında şeffaf bir diyalog başlatılmasının zorunlu olduğu" kaydedildi.

Gösterilerden sonra cumhurbaşkanının istifası ile temsil edilen Cezayir halkının başarısının takdir edildiği açıklamada, barışçıl gösterilerin, Buteflika'nın beşinci dönem aday olma macerasını ve cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılmasını engellediği savunuldu.

Açıklamada, başta ülkenin Buteflika rejiminden gelen isimlerden kurtulması, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması gibi bir dizi isteklerin dile getirildiği protestolarda taleplerin yerine getirilmesi için de barışçıl gösterilerin devam etmesi çağrısı yapıldı.

Ülkedeki gelişmelere ilişkin yurt dışından bir müdahaleye kapıların kapatıldığı vurgulanan açıklamada, hangi taraftan olursa olsun her türlü dış müdahalenin kesinlikle reddedildiği aktarıldı.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika önceki akşam istifa etmişti.

- Buteflika'yı istifaya götüren protestolar

Cezayir'de 1999 yılından bu yana dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen 22 Şubat'ta beşinci dönem için adaylığını açıklaması ülkede protestolara neden olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı sürpriz bir açıklamayla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve yönetimde kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir sokağı ve muhalefet, Buteflika'nın adaylıktan çekilmesini ilk başta memnuniyetle karşılamış ancak seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi cumhurbaşkanının görev süresini "ucu açık bir şekilde uzatma hamlesi" yorumlarını beraberinde getirince protestolar devam etmişti.

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