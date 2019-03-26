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Cezayir'de gösterilere katılan hakimlerin azledildiği iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 00:06 | Son Güncelleme

Cezayir Yüksek Yargı Konseyi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterilere katılan 86 hakimin görevden alındığı yönündeki haberleri yalanladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Yüksek Yargı Konseyi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterilere katılan hakimlerin görevden alındığına dair iddiaları yalanladı.

Hakimleri tayin etme ve görevden alma yetkisi bulunan konseyin yaptığı ve Cezayir haber ajansı APS'de yayınlanan açıklamada, "Bazı basın organları ve sosyal paylaşım sitelerinde halk hareketine katılan 86 hakimin azledildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadesi kullanıldı.

Yerel basında ve sosyal paylaşım sitelerinde, geçen günlerde Buteflika karşıtı gösterilere katılan hakimlerin görevden alındığı yönünde haberler yer almıştı.

Cezayir'in faklı kentlerinde 11 Mart'ta hakim ve avukatlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için gösteri düzenlemişti. Cezayir Adalet Bakanı Et-Tayyib Luh ise aynı gün, ülkedeki hakimleri, gösterilere katılmama ve tarafsız kalmaya çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir

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