HABER

Cezayir'de gözaltına alınan Fransız milletvekili serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 23:40 | Son Güncelleme

Cezayir'de gözaltına alınan Fransız milletvekili serbest bırakıldı

PARİS (AA) - Cezayir'de dün gözaltına alınan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden (LFI) milletvekili Mathilde Panot'un serbest bırakıldığı bildirildi.

LFI'nin lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Panot'un beraberindeki heyetiyle Fransa'ya dönmek üzere başkent Cezayir'deki havalimanına geldiğini kaydetti.

Panot'un ve heyetin Cezayir'deki programını bitirememesinden üzüntü duyduklarını dile getiren Melenchon, "Cezayir'de güzel şekilde karşılanabileceğimiz daha iyi günler umuduyla, Cezayir halkıyla dostluğumuzu ve dayanışmamızı yeniden onaylıyoruz." ifadesini kullandı.

LFI'den yapılan yazılı açıklamada, Fransız milletvekili ve Ulusal Meclis'te LFI Grup Başkan Yardımcısı Panot'un dün, yanındaki kişilerle Bejaia'da gözaltına alındığı ve polis eşliğinde başkent Cezayir'e getirildiği açıklanmış, milletvekilinin hangi sebeple gözaltına alındığı belirtilmemişti.

Panot, dün sosyal medyadan, 22 Şubat'ta başlayan ve eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel protestoları takip etmek ve bazı aktörlerle görüşmek için Cezayir'e geldiği bilgisini paylaşmıştı.

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!
İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadıİstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Fransa Fransız milletvekili Mathilde Panot

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışman oldu!

Yalçın Akdoğan, Erdoğan'a danışman oldu!

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.