Cezayir'de gözaltına alınan Fransız milletvekili serbest bırakıldı

PARİS (AA) - Cezayir'de dün gözaltına alınan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden (LFI) milletvekili Mathilde Panot'un serbest bırakıldığı bildirildi.

LFI'nin lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Panot'un beraberindeki heyetiyle Fransa'ya dönmek üzere başkent Cezayir'deki havalimanına geldiğini kaydetti.

Panot'un ve heyetin Cezayir'deki programını bitirememesinden üzüntü duyduklarını dile getiren Melenchon, "Cezayir'de güzel şekilde karşılanabileceğimiz daha iyi günler umuduyla, Cezayir halkıyla dostluğumuzu ve dayanışmamızı yeniden onaylıyoruz." ifadesini kullandı.

LFI'den yapılan yazılı açıklamada, Fransız milletvekili ve Ulusal Meclis'te LFI Grup Başkan Yardımcısı Panot'un dün, yanındaki kişilerle Bejaia'da gözaltına alındığı ve polis eşliğinde başkent Cezayir'e getirildiği açıklanmış, milletvekilinin hangi sebeple gözaltına alındığı belirtilmemişti.

Panot, dün sosyal medyadan, 22 Şubat'ta başlayan ve eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel protestoları takip etmek ve bazı aktörlerle görüşmek için Cezayir'e geldiği bilgisini paylaşmıştı.

