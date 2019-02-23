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Cezayir’de halk Buteflika’ya karşı sokakta

23.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

81 yaşındaki Cezayir Devlet Başkanı Buteflika’nın, Nisan ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıklaması üzerine, ülkede gösteri yasağına rağmen binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterileri yapıldı.

Cezayir’de halk Buteflika’ya karşı sokakta

Cezayir'de 81 yaşındaki devlet başkanı Abdülaziz Buteflika’nın bir dönem daha bu görevde kalmak için, Nisan ayında yapılacak seçimlerde aday olacağını açıklamasının ardından başkent Cezayir’de protesto gösterileri düzenlendi. Ülkede gösteri yasağı olmasına rağmen izinsiz bir şekilde toplanan eylemcilerle polis arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçlerinin protesto eylemini dağıtmasının ardından göstericiler devlet başkanlığı sarayına yürüdü. Saray yakınlarında polisle çatışan eylemcilerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"Gizli başkan Said Buteflika"

Başkent Cezayir’in merkezinde düzenlenen gösteride eylemciler, üzerlerinde "Beşinci döneme hayır" ve "Ne Buteflika Ne Said" yazılı pankartlar taşıdı. Halktaki genel kanı, 2013 yılında felç geçiren ve o günden bu yana tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan Devlet Başkanı Buteflika’nın kardeşi Said Buteflika’nın perde arkasında devlet işlerini yönettiği ve bu görevi ileride resmen devralacağı yönünde. Bu arada başkent Cezayir dışında, ülkenin diğer kentlerinde de gösteriler düzenlendiği ve bu gösterilere ağırlıklı olarak gençlerin katıldığı bildirildi. Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, Buteflika’nın sağlık sıkıntılarının, bir dönem daha devlet başkanlığı görevinde bulunmasının önünde bir sorun teşkil etmediğini ifade ederek, mevcut devlet başkanını yeniden aday göstermişti. Abdülaziz Buteflika, daha önce alınan bir kararla Pazar günü rutin sağlık kontrolleri için İsviçre’ye gidecek.

Ülkenin büyük sorunları

Kuzey Afrika’nın önemli ülkelerinden Cezayir‘de, zengin petrol yataklarına rağmen büyük sosyal sorunlar yaşanıyor. İşsizlik oranının yüksek olduğu ülkede yolsuzluk da çok yaygın. Devlet Başkanı Buteflika, 2011 yılında yaşanan "Arap Baharı"nın ardından reform sözü vermişti. Ancak insan hakları örgütleri Cezayir’de medya ve muhalefet üzerinde ağır bir iktidar baskısı olduğu görüşünde.

AFP,dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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