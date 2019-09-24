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Cezayir’de hastane yangınında 8 bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Cezayir’de bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.Cezayir’in El-Oued eyaletinde bulunan Beşir Bin Nasır Hastanesindeki kadın doğum ünitesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Cezayir’de bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Cezayir’in El-Oued eyaletinde bulunan Beşir Bin Nasır Hastanesindeki kadın doğum ünitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 8 bebeğin hayatını kaybettiği yangında 12 bebek, 107 kadın ve 28 hastane personelinin ise kurtarıldığı ifade edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının hastanenin diğer bölümlerine sıçramasının engellendiği belirtildi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı aktarıldı.

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