Komitenin çekinceleri gözden geçirilmeden filmin vizyona girmesinin mümkün olmadığını söyleyen Cezayir Mücahitler Bakanı Tayyib Zeytuni, bu açıklamadan birkaç gün sonra sanatseverleri rahatlatmak için filmin tamamen iptal edilmediğini, yönetmenin hatalarını düzeltmeye çağrıldığını ifade etti.

Bakanlık yönetmen Derayis'e gönderdiği mektupta, filmi inceleyen uzmanlar komitesinin Larbi bin Mehidi'nin mücadelesiyle ilgili birçok sahne hakkında çekinceleri olduğunu iletti.

Cezayir Mücahitler Bakanlığı, 30 Ağustos'ta yönetmenliğini Beşir Derayis'in yaptığı "Larbi bin Mehidi" filminin vizyona girmesine geçici olarak engelleme kararı aldı.

Cezayir Bağımsızlık Savaşı komutanlarından Larbi bin Mehidi'nin ve Cezayir'deki son Osmanlı beylerinden Ahmed bin Muhammed eş-Şerif bin Ahmed el-Kuli'nin hayatlarının anlatıldığı filmler, içerik ve oyuncu tercihleriyle vizyona girmeden adlarından çokça söz ettirdi.

CEZAYİR (AA) - ABDEL RAZEK ABDALLAH - Cezayir'de çekilen tarihi iki film sanat camiası ile hükümet kurumları arasında ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Cezayir Kültür Bakanı İzzeddin Mihubi, yaptığı basın açıklamasında, yapımcı Semira Hac Cilani'nin filmde Depardieu oynatmasını savunarak, "Oyuncu hakkındaki dava bizi değil kendisini ilgilendirir. Depardieu tanınmış bir oyuncu." dedi.

Depardieu Cezayir'e geldiği gün bir Fransız aktrisin, kendisine tecavüzde bulunduğu şikayeti üzerine Paris'te hakkında soruşturma başlatılması dikkatleri çekti.

"Ahmed Bey" filmi ise Osmanlı egemenliğindeki Cezayir'in son bağımsız yöneticisi olan Hüseyin dayı rolünü oynamak üzere hakkında tecavüz davası bulunan Fransız aktör Gérard Depardieu'n ülkeye getirilmesi sosyal medyadaki eleştirilerin odağına oturdu.

Yönetmen Beşir Derayis de daha sonra açıklama yaparak, filmin hiçbir sahnesinin silinmeyeceğini ve Mücahid Bakanlığına bağlı komiteyle her sahnenin tek tek görüşüldüğünü duyurdu.

Cezayirli sinema eleştirmeni Nebil Haci, Larbi bin Mehidi filminin yasaklanmadığını, filmin yönetmeni ile finansmanı sağlayan komite arasında anlaşmaya varıldığını ve bu ay içerisinde vizyona girmesinin beklendiğini belirtti.

Ahmed Bey filmine ilişkin Haci, "Bu tartışma Cezayir'de sanatın gelişmesine katkı sağlamaz. Ünlü bir Fransız oyuncunun filmde oynaması son derece doğaldır." ifadelerini kullandı. Haci ayrıca, Depardieu hakkındaki suçlamaların henüz sonuçlanmadığına işaret etti.

Film ve televizyon endüstrisinde geleneğin kaybolmasının sanat projelerini bir savaş alanına dönüştürdüğünü ve aynı zamanda bu alandaki davetsiz misafirlerin varlığını artırdığını ifade eden Haci, "Hükümetin tarihi filmler için büyük bir finansman sağlaması fırsatçıların salyasını akıtıyor. Filmlerin kalitesini ve güvenilirliğini olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

- "Hükümetin filmleri finanse etmesi sorun olmaya başladı"

Uluslararası Oran Arap Film Festivali Sanat Direktörü Muhammed Allal, "(Hükümetin filmlere) finanse etmesi sorun olmaya başladı. Yönetim sanat eseri için kendi vizyonunu belirliyor bu sinemaya hizmet etmiyor."dedi.