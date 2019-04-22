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Cezayir'de iki eski ordu komutanı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 02:13 | Son Güncelleme

Cezayir'de iki eski ordu komutanı tutuklandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de birinci ve ikinci askeri bölgeden iki emekli ordu komutanı askeri yargının emriyle tutuklandı.

Cezayir resmi haber ajansının (APS) haberine göre, başkentin güneyindeki Buleyde kenti askeri savcılığı, emekli ordu komutanlarından Bay Said'in geçici olarak gözaltına alınması ve Şentuf Habib'in yakalanması emrini verdi.

Savcılığın kararına ilişkin açıklamada, "Bulundurma yetkisi olmayan kişilerin (emekli iki komutanın) ellerinde silah ve mühimmat ele geçirildiği ve askeri talimatlara aykırı davranıldığı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konusu iki komutan, geçen yaz eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından verilen kararla emekliye sevk edilmişlerdi. Geçen ekim ayında Buleyde kenti askeri mahkemesi tarafından adı geçen komutlar hakkında tutuklama kararı çıkmış ancak Buteflika, yargılanmanın sonuna dek serbest bırakılmalarını istemişti.

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askeri yargı Cezayir hapis kararı

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