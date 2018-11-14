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Cezayir'de iktidardaki partinin genel sekreteri istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 20:22 | Son Güncelleme

Cezayir'de iktidardaki partinin genel sekreteri istifa etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN) Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etme kararı aldı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberinde, Genel Sekreter Abbas'ın, uzun süre raporlu olmasını gerektiren sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etme kararı aldığı kaydedildi.

Haberde, Abbas'ın yerine yeni birisi atanıncaya kadar partinin genel sekreterliği görevini Meclis Başkanı Muaz Buşarib'in yürüteceği aktarıldı.

FLN Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas, sürpriz bir şekilde istifa eden Genel Sekreter Ammar Sadani'nin halefi olarak Ekim 2016'da göreve başlamıştı.

İsmini vermek istemeyen parti kaynakları da partinin, 45 gün içinde düzenleyeceği olağanüstü kongrede genel sekreter seçileceğini ve bu süre zarfında görevi Meclis Başkanı Buşarib'in yürüteceğini belirtti.

Kaynaklar, Abbas'ın bugün ofisinde ağır bir kalp krizi geçirmesi üzerine başkentteki Ayn en-Nace Askeri Hastanesine kaldırıldığını ve sağlık durumunun uzun süre dinlenmesini gerektirdiği için görevinden istifa ettiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Veled Abbas Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi istifa

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