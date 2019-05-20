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Cezayir'de İşçi Partisi Genel Sekreteri hakkında tutukluluk kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:41 | Son Güncelleme

Cezayir'de askeri mahkeme İşçi Partisi Genel Sekreteri ve eski cumhurbaşkanı adayı Louisa Hanun'un geçici tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de askeri mahkeme İşçi Partisi Genel Sekreteri ve eski cumhurbaşkanı adayı Louisa Hanun'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Cezayir İşçi Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki askeri mahkemenin, "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla tutuklanan Hanun'un serbest kalmasını reddettiği, geçici tutukluluk halinin devam etmesine karar verdiği belirtildi.

Askeri mahkeme Hanun hakkında, "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 9 Mayıs'ta geçici tutuklama kararı vermişti.

İşçi Partisinin 1990'lı yıllarda kurulduğundan bu yana başkanlığını yapan Louisa Hanun (65), 18 Nisan'da ertelenen cumhurbaşkanlığı seçiminde Cezayir'de Abdulaziz Buteflika karşısında yarışa katılan ilk kadın aday olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Louisa Hanun

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