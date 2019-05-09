Cezayir'de İşçi Partisi Genel Sekreteri'ne geçici tutuklama kararı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de İşçi Partisi Genel Sekreteri ve eski cumhurbaşkanı adayı Louisa Hanun tutuklandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, İşçi Partisi Genel Sekreteri Louisa Hanun hakkında "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Belide Askeri Mahkemesi'nde Hanun için geçici tutuklama kararı verildi.

İşçi Partisinden yapılan açıklamada ise Hanun'un siyasi tutumu nedeniyle tutuklandığı belirtilerek, ayrıntıya yer verilmedi.

Cezayir resmi televizyonunda yer alan haberde Hanun'un askeri mahkemede bulunduğu sırada çekilen bir fotoğrafı paylaşılarak, Hanun'un eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski İstihbarat Teşkilatı başkanının davasıyla ilgili dinlenmek üzere çağrıldığı belirtilmişti.

Şubat ayından bu yana düzenlenen gösteriler neticesinde istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile eski istihbarat başkanları Muhammed Medin ile Beşir Tartag hakkında geçen pazar "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla geçici tutuklama kararı verilmişti.

İşçi Partisinin 1990'lı yıllarda kurulduğundan bu yana başkanlığını yapan Louisa Hanun (65), Cezayir'de Buteflika karşısında cumhurbaşkanlığı seçimleri yarışına katılan ilk kadın aday olmuştu.

