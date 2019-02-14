Cezayir'de İslami kesim ve cumhurbaşkanlığı seçimleri

CEZAYİR (AA) - ABDURRAZZAK BİN ABDULLAH - Cezayir'de gözlemciler İslami cephede yer alan bazı kesimlerin 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın adaylığını desteklerken diğer bir kesimin kendi adayları ile seçim yarışına katılarak aktif rol almaları ülke için olumlu bir süreç olarak değerlendiriyor.

Muhalifler uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanlığına aday olmasına şiddetle karşı çıkarken, iktidar ortağı partiler ise mevcut cumhurbaşkanının adaylığını destekliyor. Ülkede bir taraftan da seçimlerde yarışacak aday sayısı artmaya devam ediyor.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi cumhurbaşkanlığı için parti başkanı Abdurrazzak Mukri'yi, bir diğer İslami eğilimli parti Ulusal Bina Hareketi de yine kendi lideri Abdulkadir bin Karine'yi aday gösterme yolunu tercih etti. Söz konusu iki parti daha önce yaptıkları açıklamalarda birlik projelerinden söz ederken şu ana kadar ise taraflardan yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için herhangi bir ittifak ya da ortak aday çıkarma noktasında bir açıklama gelmedi.