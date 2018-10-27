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Cezayir'de meclis başkanı değişimine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 20:38 | Son Güncelleme

Sosyalist Güçler Cephesi Partisi, meclis çalışmalarını dondurdu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en eski muhalif parti Sosyalist Güçler Cephesi (FFS), eski Meclis Başkanı Said Buhacce'nin görevden alınma şekline tepki olarak parlamentodaki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı.

FFS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halk Meclisi'ndeki belirsizlik ve iktidar yandaşlarının bu durumu kullanarak yeni meclis başkanını dayatması nedeniyle partinin meclis çalışmalarını durdurmaya karar verdiği ifade edildi.

Halk Meclisi'ndeki 462 sandalyeden 14'üne sahip FFS'nin Millet Meclisi'nde de 2 üyesi bulunuyor.

- Cezayir'deki meclis başkanı krizi

Cezayir'de hükümet yanlısı milletvekilleri "kötü yönetim" gerekçesiyle bir süredir Meclis Başkanı Buhacce'nin istifasını istiyordu.

Bu durum, parlamenterler arasında ciddi bir gerginliğe neden olurken, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Genel Sekreterliği, 17 Ekim'de, istifası istenen Buhacce'nin makamının "boşaldığını" açıklamıştı.

Cezayir'deki muhalif partiler şu ana kadar görevinin başında olduğunu söyleyen Buhacce'nin görevinden uzaklaştırılmasının anayasal olmadığını, istifa, vefat ve sağlık sorunları dışında bir sebeple böyle bir adım atılamayacağını ifade ediyor.

Tepkilere rağmen geçen çarşamba günü yapılan "tartışmalı" seçimde tek aday Muaz Buşarib, yeni meclis başkanı seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir FFS meclis başkanı Said Buhacce Sosyalist Güçler Cephesi

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