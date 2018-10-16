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Cezayir'de "Meclis Başkanı krizi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 01:47 | Son Güncelleme

Cezayir Meclis Başkanı Said Buhacce'nin, FLN Partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın liderliğini yaptığı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), görevinden istifa etmeye yanaşmayan Meclis Başkanı Said Buhacce'yi disiplin kuruluna sevk etti.

Buhacce ile istifasını isteyen bazı milletvekilleri arasında üç haftadır yaşanan kriz devam ediyor.

İktidardaki FLN Partisinden konuya ilgili yapılan yazılı açıklamada, Buhacce'nin, parti iç tüzüğü doğrultusunda (sembolik olarak) dokunulmazlığının kaldırılmasına ve disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada kararın, istifa etmesi konusunda Buhacce'yle yapılan görüşmelerin başarısız olması sonucunda alındığı, Meclis Başkanı'nın "siyasi yönetimin kararlarını uygulayacağı" yönünde 2017 yılındaki meclis seçimlerinde verdiği taahhüdü yerine getirmediği kaydedildi.

Partinin Buhacce'nin dokunulmazlığını kaldırması sembolik bir adım olarak kabul ediliyor ve hukuki açıdan bağlayıcılığı bulunmuyor. Zira Cezayir Anayasası, Meclis Başkanının ancak vefat etmesi, sağlık sorunları yaşaması ya da istifa etmesi durumunda değiştirilmesini öngörüyor.

Parti disiplin kurulunun, parti üyeliğinin dondurulması ya da partiden ihraç edilmesiyle ilgili nihai kararı vermeden önce Buhacce'yi dinlemesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Said Buhacce

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