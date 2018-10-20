Cezayir'de Meclis Başkanı krizinde yeni gelişme

CEZAYİR (AA) - Cezayir devriminin sembol isimlerinden Louisette Ighilahriz (82), Meclis Başkanı Said Buhacce'yi görevden alma çalışmalarına tepki olarak Millet Meclisi'ndeki (parlamentonun ikinci kanadı) görevinden istifa etti.

Eş-Şuruk News kanalına açıklama yapan Ighilahriz, mecliste yaşanan "saçmalıklardan" ötürü istifa etmeye karar verdiğini söyledi. Buhacce'nin görevine son verme çalışmasının anayasa ve kanunlara aykırı olduğunu ifade eden Ighilahriz, Buhacce'nin Fransız sömürgesine karşı direnmiş bir mücahit ve dürüst bir kişi olduğunu, kötü yönetimle suçlanamayacağını belirtti.

Ighilahriz'in istifası, Cezayir'de yaklaşık 3 haftadır devam eden meclis başkanı krizindeki ilk istifa oldu. Ighilahriz, Millet Meclisi içinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın genellikle ulusal ve tarihi kimlikleriyle ün yapmış kişilerden seçtiği senatörler (Millet Meclisi'nin üçte birlik kısmı) arasında yer alıyor. Ighilahriz ayrıca, 1954-1962 tarihleri arasında Cezayir'de Fransız sömürgesine karşı yürütülen devrimin önde gelen şahsiyetlerinden biri olarak kabul ediliyor.