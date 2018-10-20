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Cezayir'de Meclis Başkanı krizinde yeni gelişme

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 22:47 | Son Güncelleme

Cezayir devriminin önde gelen şahsiyetlerinden ve Millet Meclisi'nde senatör olan Louisette Ighilahriz istifa etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir devriminin sembol isimlerinden Louisette Ighilahriz (82), Meclis Başkanı Said Buhacce'yi görevden alma çalışmalarına tepki olarak Millet Meclisi'ndeki (parlamentonun ikinci kanadı) görevinden istifa etti.

Eş-Şuruk News kanalına açıklama yapan Ighilahriz, mecliste yaşanan "saçmalıklardan" ötürü istifa etmeye karar verdiğini söyledi. Buhacce'nin görevine son verme çalışmasının anayasa ve kanunlara aykırı olduğunu ifade eden Ighilahriz, Buhacce'nin Fransız sömürgesine karşı direnmiş bir mücahit ve dürüst bir kişi olduğunu, kötü yönetimle suçlanamayacağını belirtti.

Ighilahriz'in istifası, Cezayir'de yaklaşık 3 haftadır devam eden meclis başkanı krizindeki ilk istifa oldu. Ighilahriz, Millet Meclisi içinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın genellikle ulusal ve tarihi kimlikleriyle ün yapmış kişilerden seçtiği senatörler (Millet Meclisi'nin üçte birlik kısmı) arasında yer alıyor. Ighilahriz ayrıca, 1954-1962 tarihleri arasında Cezayir'de Fransız sömürgesine karşı yürütülen devrimin önde gelen şahsiyetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Genel Sekreterliği, 17 Ekim'de, bir süredir istifası istenen Meclis Başkanı Said Buhacce'nin makamının "boşaldığını" açıklamıştı. - Cezayir'deki Meclis Başkanı krizi

Cezayir'de hükümet yanlısı milletvekilleri "kötü yönetim" gerekçesiyle Meclis Başkanı Buhacce'nin istifasını istiyor. Ulusal Halk Meclisi'nde yaklaşık üç haftadır ikinci bir görev karşılığı Buhacce'nin istifasının talep edildiği bir kriz yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın liderliğini yaptığı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), önceki gün görevinden istifa etmeye yanaşmayan Buhacce'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına ve disiplin kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Partinin Buhacce'nin dokunulmazlığını kaldırması sembolik bir adım olarak kabul ediliyor ve hukuki açıdan bağlayıcılığı bulunmuyor. Zira Cezayir Anayasası, Meclis Başkanının ancak vefat etmesi, sağlık sorunları yaşaması ya da istifa etmesi durumunda yeni başkan seçilmesini öngörüyor.

Buhacce, partisi FLN'nin 2017'de gerçekleşen seçimlerde, meclisteki 462 sandalyeden 161'ini kazanmasının ardından 5 yıllığına Meclis Başkanı olarak seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Said Buhacce

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