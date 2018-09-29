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Cezayir'de Meclis Başkanı'na istifa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

Cezayir'de Meclis Başkanı'na istifa çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın liderliğini yaptığı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Partisi, Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Buhacce'ye görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu.

FLN Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas, başkent Cezayir'in güneyindeki Mediye kentinde düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, meclisteki 462 milletvekilinden 320'sinin Meclis Başkanı Buhacce'nin istifa etmesi için imza verdiğini belirtti.

Buhacce'ye istifa etmesi çağrısında bulunan Abbas, Buhacce'nin istifayı reddetmesi durumunda parlamentoda krize yol açacağını aktardı.

Gözlemciler, Buhacce'nin istifayı reddetmesi durumunda bunun kendisi ve milletvekilleri arasında çıkacak krizden dolayı parlamento çalışmalarının dondurulacağı anlamına geleceğini dile getiriliyor.

Meclis Başkanı Buhacce, son iki günde yerel kaynaklarda yer alan istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Ancak Nehar gazetesinin Buhacce'ye ait olduğunu ileri sürdüğü bir ses kaydında, "cumartesi ya da pazar istifa edeceği" yönünde ifadeler bulunuyordu.

Cezayir anayasası ve meclis iç tüzüğüne göre, Meclis başkanından güvenoyu çekilemiyor ancak istifası, görev süresinin dolması ya da vefatı üzerine değişikliğe gidilebiliyor. Meclis başkanının istifasının yürürlüğe girmesi için istifasını Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya sunması gerekiyor.

Buhacce'nin istifasının istenmesinin arkasında, iktidar partisi mensubu ve Meclis Genel Sekreter Süleymani Beşir'in görevine geçen pazar günü son vermesinin yattığı belirtiliyor.

Buhacce, Mayıs 2017'de 5 yıllığına Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı olarak seçilmişti.

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Cemal Veled Abbas Cezayir meclis başkanı Said Buhacce Ulusal kurtuluş Cephesi

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