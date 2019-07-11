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Cezayir'de Meclis Başkanlığına İslami eğilimli isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 02:03 | Son Güncelleme

İslami eğilimli muhalif bloğu temsil eden Süleyman Şinnin, Ulusal Halk Meclisi Başkanı oldu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Ulusal Halk Meclisinin başkanlığına İslami eğilimli muhalif bloktan Süleyman Şinnin seçildi.

Muaz Buşarib'in 2 Temmuz'da istifa etmesinin ardından dün akşam saatlerinde Ulusal Halk Meclisinde yeni başkanın seçilmesi için oturum düzenlendi. Diğer 6 adayın çekilmesi nedeniyle tek aday kalan Şinnin yeni Meclis Başkanı oldu.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) parti bloğundan yapılan açıklamada, Cezayir'in çıkarı için partinin kendi içinden aday göstermediği ve Şinnin'i desteklediği belirtildi.

- Tarihi bir oturum

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yanlısı İslami bir parti olan "Bina Hareketi"nin yetkililerinden Şinnin, Meclis Başkanlığına seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde gerçekleşen oturumun tarihi bir oturum olduğunu söyledi.

Şu ana kadar hep FLN ile onun müttefiki Demokratik Ulusal Birlikten (RND) adayların getirildiği Meclis Başkanlığı görevine ilk defa muhalefetten bir adayın başkanlık edeceği belirtiliyor.

Şinnin, Cezayir'de cumhurbaşkanlığı ve Millet Meclisinden sonra üçüncü önemli devlet kurumu olan Ulusal Halk Meclisi (parlamentonun birinci kanadı) Başkanlığına seçilen ilk İslami eğilimli siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

- Şinnin kimdir

Mayıs 2017'deki seçimlerin ardından milletvekili olarak meclise giren Şinnin, Adalet ve Kalkınma Cephesi, Bina Hareketi ve Nahda Hareketi'nin oluşturduğu meclis bloğunun başkanlığını yaptı.

Şinnin, ülkede gösteriler ilk başladığında halkla beraber sokağa inen ve Abdulaziz Buteflika rejiminin düşmesini talep eden siyasetçilerden oldu.

Şinnin, ülkede 22 Şubat'tan bu yana Buteflika rejimi ve onun temsilcilerinin görevi bırakması talebiyle gösterilerin düzenlendiği bir dönemde meclis başkanlığına seçilmiş oldu. FLN, RND, Özgür Bağımsızlar Bloku, Cezayir'in Umudu İçin Birlik (TAJ), Cezayir Halk Hareketi Partisi (MPA) ve Nahda, Adalet ve Bina için Birlik olmak üzere 6 parti, daha önce Muaz Buşarib'in istifasını talep etmişti.

Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika gibi nüfuzlu kişilerin tesiri altında kaldığı ileri sürülen Buşarib, geçen kasım ayında Said Buhacce'nin yerine Meclis Başkanlığına getirilmişti. Buşarib, istifa çağrılarının ardından 2 Temmuz'da istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Süleyman Şinnin Ulusal Halk Meclisi

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