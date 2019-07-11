Cezayir'de Meclis Başkanlığına İslami eğilimli isim

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Ulusal Halk Meclisinin başkanlığına İslami eğilimli muhalif bloktan Süleyman Şinnin seçildi.

Muaz Buşarib'in 2 Temmuz'da istifa etmesinin ardından dün akşam saatlerinde Ulusal Halk Meclisinde yeni başkanın seçilmesi için oturum düzenlendi. Diğer 6 adayın çekilmesi nedeniyle tek aday kalan Şinnin yeni Meclis Başkanı oldu.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) parti bloğundan yapılan açıklamada, Cezayir'in çıkarı için partinin kendi içinden aday göstermediği ve Şinnin'i desteklediği belirtildi.

- Tarihi bir oturum

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yanlısı İslami bir parti olan "Bina Hareketi"nin yetkililerinden Şinnin, Meclis Başkanlığına seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde gerçekleşen oturumun tarihi bir oturum olduğunu söyledi.

Şu ana kadar hep FLN ile onun müttefiki Demokratik Ulusal Birlikten (RND) adayların getirildiği Meclis Başkanlığı görevine ilk defa muhalefetten bir adayın başkanlık edeceği belirtiliyor.