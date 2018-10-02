HABER

Cezayir'de meclis faaliyetleri donduruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 22:16 | Son Güncelleme

Cezayir'de meclis faaliyetleri donduruldu

CEZAYİR (AA) - Cezayir Meclis Başkanı Said Buhacce, görevinden istifa etmesi çağrıları üzerine yaşanan iç krizin ardından meclis faaliyetlerini dondurma kararı aldı.

Cezayir resmi haber ajansına göre Buhacce, meclisteki 5 grup başkanının istifasını istemesinin ardından meclis diplomasisi çerçevesindeki programlı faaliyetleri dondurma kararı aldı.

Aralarında Said Buhacce'nin Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Partisinin de olduğu 5 parti pazar günü, Buhacce istifa edene kadar meclis içindeki faaliyetlerini dondurduklarını ilan etmişti.

FLN Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas, cumartesi günü başkent Cezayir'in güneyindeki Mediye kentinde düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, meclisteki 462 milletvekilinden 320'sinin Meclis Başkanı Buhacce'nin istifa etmesi için imza verdiğini belirtmişti.

Cezayir anayasası ve meclis iç tüzüğüne göre, meclis başkanından güvenoyu çekilemiyor ancak istifası, görev süresinin dolması ya da vefatı üzerine değişikliğe gidilebiliyor. Meclis başkanının istifasının yürürlüğe girmesi için istifasını Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya sunması gerekiyor.

Buhacce'nin istifasının istenmesinin arkasında, iktidar partisi mensubu ve Meclis Genel Sekreter Süleymani Beşir'in görevine geçen pazar günü son vermesinin yattığı belirtiliyor.

Buhacce, Mayıs 2017'de 5 yıllığına Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı olarak seçilmişti.

PARTNERBilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!Bilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!
TBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme ve kabulleriTBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme ve kabulleri
HDP'li Buldan'dan yerel seçimler için 'ittifak' çağrısıHDP'li Buldan'dan yerel seçimler için 'ittifak' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir meclis Said Buhacce

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey soruları: Saray'da not alsın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey soruları: Saray'da not alsın

CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?

CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?

Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin

Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

AK Parti'den ittifak açıklaması

AK Parti'den ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.