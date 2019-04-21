Cezayir'de Merkez Bankası ve Gümrükler Genel Müdürlüğüne yeni atama

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Gümrükler Genel Müdürlüğüne Muhammed Vart'ı, Merkez Bankası Başkanlığına Ammar Hayavani'yi atadı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Bin Salih, Gümrükler Genel Müdürlüğüne, "herhangi bir neden gösterilmeden" görevine son verilen Faruk Ahmed'in yerine Muhammed Vart'ı getirdi.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, eski İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi başkanlığında geçen mart ayında kurulan yeni hükümette Maliye Bakanlığı görevine getirilen eski Merkez Bankası Başkanı Muhammed Levkal'ın yerine de Ammar Hayavani'yi atadı.

