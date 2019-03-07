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Cezayir'de meslek sendikaları Buteflika'ya karşı halkı destekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 01:23 | Son Güncelleme

Cezayir'de meslek sendikaları Buteflika'ya karşı halkı destekliyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki birçok meslek sendikası, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan halk hareketlerini desteklediğini açıkladı.

Ülkedeki bağımsız 6 eğitim sendikasından yapılan ortak yazılı açıklamada, Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı, gelecek çarşamba eğitim alanında bir günlük genel grev düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

Eğitim sektöründe görev yapan memur ve öğretmenlere cuma günü yapılması beklenen gösterilere yoğun katılım sağlamaları çağrısında bulunulan açıklamada, ayrıca çarşamba günü ülkedeki 48 ilde barışçıl yürüyüş düzenlenmesi istendi.

Açıklamada, Eğitim Bakanlığının düzenleyeceği her türlü aktivitenin boykot edileceği belirtildi.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren 5 sendika da yaptıkları ortak yazılı açıklamayla Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı halka destek verdiğini belirtti ve yetkili makamları, halkın sesine kulak vermeye çağırdı.

Cezayir'de daha önce de başkentteki en büyük sanayi bölgesi olan Ruvibe bölgesi sendikası halkın safına katıldığını açıklamış, Cezayirli Avukatlar Birliği de pazartesiden itibaren ülkedeki tüm mahkemelerde 4 gün boyunca tüm adli işlemleri boykot etme kararı almıştı.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesinin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

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