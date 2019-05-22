Cezayir'de milletvekilleri Meclis Başkanının ofisini bastı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın liderliğini yaptığı Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) partisi milletvekilleri, istifasını istedikleri Meclis Başkanı Muaz Buşarib'in ofisini bastı.

Cezayir'deki "Echorouk News" televizyonunun haberine göre, FLN'den bazı milletvekilleri, Meclis Başkanı Buşarib'in ofisine baskın düzenleyerek istifasını istedi.

Haberde baskın anına ilişkin görüntüler paylaşılırken, Buşarib'in milletvekilleri ile tartıştığı görüldü.

Bir milletvekilinin Buşarib'e hitaben "Mecliste yapılan yolsuzluklar nedeniyle buradayız. İstifa etmelisin." dediği dikkati çekti.

Öte yandan FLN Meclis Grup Başkanı Halid Buriyah, olaya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Buşarib'den Cezayir halkının taleplerini karşılayarak istifa etmesini istediklerini belirtti.

Buriyah, "Buşarib ise bu taleplere karşılık 'üst makamlardan bir emir gelmedikçe istifa etmeyeceğini' iletti." ifadelerini kullandı.

FLN, dün yaptığı açıklamayla Buşarib istifa edene kadar parlamentodaki faaliyetlerini dondurduğunu duyurmuştu.

Geçen kasım ayında Said Buhacce'nin yerine Meclis Başkanlığı'na getirilen FLN üyesi Buşarib, istifa etmesi yönünde son günlerde partisinden yapılan çağrılara karşı sessizliğini koruyor.

