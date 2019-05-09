Cezayir'de milletvekilleri yeni hükümetin ilk toplantısını boykot etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de milletvekilleri, bugün yeni bakanlara soru sormak için düzenlenen ilk meclis oturumunu, halk hareketinin taleplerinden vazgeçmesini isteyen hükümeti reddettiklerini ifade etmek amacıyla boykot etti.
Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejiminin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN) üyeleri ile birlikte Meclis Başkanı Muaz Buşarib gibi şahsiyetlerin yeni hükümette yer almasını reddeden milletvekilleri hükümete görevi bırakması çağrısında bulundu.
Milletvekilleri Meclis Başkanı Buşarib'e gönderdikleri mektup da ya görevinden istifa etmesi, ya da meclisin çalışmalarını boykot etmesi yönünde 2 seçenek sundu.
Meclis başkanlığı dün, 6 bakanın milletvekillerinin sorularını cevaplaması için mecliste genel oturum düzenleyeceğini açıklamıştı. Meclisteki birkaç muhalif milletvekili grubu ise toplantıyı boykot edeceklerini duyurmuştu.
Cezayir'deki özel bir televizyon kanalının bu sabah meclis genel kurulundan yayınladığı görüntülerde, oturuma Meclis Başkanı Buşarib'in yanı sıra 6 bakan ile az sayıda milletvekilinin katıldığı görülmüştü.
Cezayir'de muhalifler ve eylemciler seçim hazırlıklarının sürdüğü şu dönemde Buteflika rejimini temsil eden isimlerin geçiş sürecinde yer almasına karşı çıkıyor.
- Buteflika gitti, protestolar devam ediyor
Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, devam eden protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.
Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi, Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu.
Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyor.
Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra, "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep geniş katılımlı kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.
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