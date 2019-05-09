Cezayir'de milletvekilleri yeni hükümetin ilk toplantısını boykot etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de milletvekilleri, bugün yeni bakanlara soru sormak için düzenlenen ilk meclis oturumunu, halk hareketinin taleplerinden vazgeçmesini isteyen hükümeti reddettiklerini ifade etmek amacıyla boykot etti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejiminin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN) üyeleri ile birlikte Meclis Başkanı Muaz Buşarib gibi şahsiyetlerin yeni hükümette yer almasını reddeden milletvekilleri hükümete görevi bırakması çağrısında bulundu.

Milletvekilleri Meclis Başkanı Buşarib'e gönderdikleri mektup da ya görevinden istifa etmesi, ya da meclisin çalışmalarını boykot etmesi yönünde 2 seçenek sundu.

Meclis başkanlığı dün, 6 bakanın milletvekillerinin sorularını cevaplaması için mecliste genel oturum düzenleyeceğini açıklamıştı. Meclisteki birkaç muhalif milletvekili grubu ise toplantıyı boykot edeceklerini duyurmuştu.

Cezayir'deki özel bir televizyon kanalının bu sabah meclis genel kurulundan yayınladığı görüntülerde, oturuma Meclis Başkanı Buşarib'in yanı sıra 6 bakan ile az sayıda milletvekilinin katıldığı görülmüştü.