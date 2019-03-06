HABER

Cezayir'de "Mücahitler Ulusal Örgütü" göstericilerden yana

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Cezayir'de "Mücahitler Ulusal Örgütü" göstericilerden yana

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük gazi kuruluşu olan "Mücahitler Ulusal Örgütü" Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı halk protestolarından yana tutum aldı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir'deki göstericilerin sergilediği ve bütün dünyada hayranlık uyandıran sorumlu davranış ile medeni duruşla iftihar ettiğimiz bu durumun Cezayir insanını yansıtan onurlu bir tablo" olduğu belirtildi.

Daha önce Buteflika'yı destekleyen örgütün bu açıklamasıyla saf değiştirdiği ve halk hareketinden yana tavır koyduğu değerlendiriliyor.

Cezayir'in 1954-1962 yıllarında kurtuluş mücadelesinde bulunan kişilerin yer aldığı örgütün ülkede tarihi anlamda simgesel rolü bulunuyor.

Öte yandan, Buteflika'nın başkanlığını yaptığı siyasi parti Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FLN) internet sitesi hacklendi.

"DZ Hackers" isimli sanal korsanlar tarafından siber saldırıya uğrayan FLN sitesinde siyah arka plan üzerine İngilizce "Bizi yalnız bırakın, Cezayir'i yalnız bırakın" yazıldı.

FLN kaynaklarından alınan bilgiye göre, parti yönetimi normal işleyişine dönene kadar internet sitesini kapatma kararı aldı.

- Buteflika'nın 5. dönem adaylığı gösterilere neden oluyor

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Protestoların ardından Buteflika, İsviçre'de kaldığı hastaneden seçim kampanyası müdürü eski başbakan Abdulmalik Sellal'ı görevden alarak yerine Abdulgani Zalan'ı atamıştı.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Bakan Kurum: "Bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağız"Bakan Kurum: "Bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağız"
AK Parti’li Elvan: "Terörün kökünü kurutma noktasına geldik"AK Parti’li Elvan: "Terörün kökünü kurutma noktasına geldik"
Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir gösteri

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.