CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük gazi kuruluşu olan "Mücahitler Ulusal Örgütü" Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı halk protestolarından yana tutum aldı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir'deki göstericilerin sergilediği ve bütün dünyada hayranlık uyandıran sorumlu davranış ile medeni duruşla iftihar ettiğimiz bu durumun Cezayir insanını yansıtan onurlu bir tablo" olduğu belirtildi.

Daha önce Buteflika'yı destekleyen örgütün bu açıklamasıyla saf değiştirdiği ve halk hareketinden yana tavır koyduğu değerlendiriliyor.

Cezayir'in 1954-1962 yıllarında kurtuluş mücadelesinde bulunan kişilerin yer aldığı örgütün ülkede tarihi anlamda simgesel rolü bulunuyor.

Öte yandan, Buteflika'nın başkanlığını yaptığı siyasi parti Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FLN) internet sitesi hacklendi.

"DZ Hackers" isimli sanal korsanlar tarafından siber saldırıya uğrayan FLN sitesinde siyah arka plan üzerine İngilizce "Bizi yalnız bırakın, Cezayir'i yalnız bırakın" yazıldı.

FLN kaynaklarından alınan bilgiye göre, parti yönetimi normal işleyişine dönene kadar internet sitesini kapatma kararı aldı.