HABER

Cezayir'de muhalefet diyalog için şartlarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 03:26 | Son Güncelleme

Düzenlenen kongrede ulusal diyalog çalışmalarının bağımsız uzlaşı heyeti tarafından yürütülmesinin zorunlu olduğu konusunda ortak kanaate varıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de muhalefet, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in başlattığı diyalog girişimine katılmak için şartlarını açıkladı.

Çeşitli siyasi parti ve akımlardan 500 kişinin katıldığı kongrenin ardından yazılı bildiri yayımlandı.

Bildiriye göre, ulusal diyalog çalışmalarının bağımsız uzlaşı heyeti tarafından yürütülmesinin zorunlu olduğu konusunda ortak kanaate varıldı.

Diyalogda eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci kez adaylığına destek vermeyen tüm siyasi kişi ve gruplarla iletişime geçilmesi çağrısı yapıldı.

Eski rejimden birçok ismin henüz kurumların başında olduğuna dikkat çekilen bildiride, bunların yerine üzerinde uzlaşı bulunan kişilerin getirilmesi, eski dönemde adı yolsuzluklara karışan kişilerin görevden uzaklaştırılması ve seçimlerin hazırlanması için teknokrat hükümetinin kurulması istendi.

Kongreye en belirgin katılımcılar arasında eski başbakanlardan Ali bin Felis, ülkenin en büyük İslami partisi Barış Toplumu Hareketi'nin başkanı Abdurrezzak Makarri, İslami Kalkınma ve Adalet Cephesi Partisi Başkanı Abdullah Caballah yer aldı.

Eski İletişim Bakanı Abdulaziz Rihabi, kongrenin koordinasyonunda yer aldı.

Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkeyi seçimlere taşıyacak bir heyetin oluşturulması için bağımsız kişilerden oluşan bir grubun çeşitli kesimlerle diyalog çalışması yapması teklifinde bulunmuştu.

PARTNERMeğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!Meğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!
Yardım için durmuştu! Öz babasının cesediyle karşılaştı!Yardım için durmuştu! Öz babasının cesediyle karşılaştı!
Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Cumhurbaşkanlığı seçimleri muhalefet

En Çok Okunan Haberler

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Piknikten dönüyorlardı! Onlarca yaralı var

Piknikten dönüyorlardı! Onlarca yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım için durmuştu! Öz babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Öz babasının cesediyle karşılaştı!

Otobüs durağında genç kıza taciz! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Eski müsteşar yardımcısı evinde asılmış halde bulundu

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

6 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto, iki kişiyi milyoner yaptı

Sakarya'da deniz mayını bulundu! İmha edilecek

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Çatalca'da minibüs devrildi: 20 yaralı

Piknikten dönüyorlardı! Onlarca yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.